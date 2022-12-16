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Примушують до переговорів. В Міноборони попередили про ризик повторних обстрілів

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П'ятниця 16 грудня 2022 16:24
Примушують до переговорів. В Міноборони попередили про ризик повторних обстрілів Фото: примушують до переговорів. В Міноборони попередили про ризик повторних обстрілів (скріншот)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може вдатися до повторних нікчемних масованих обстрілів, аби спробувати примусити Україну сісти за стіл переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначив радник міністра оборони України Юрій Сак, останні російські обстріли по території України не були несподіванкою, оскільки про них попереджали протягом декількох тижнів.

Водночас Сак не виключає, що жалюгідна країна може вдатися до повторних ударів, оскільки це є частиною стратегії ворога.

"Це була стратегія протягом останніх двох місяців. Зіткнувшись з поразками на полі бою, їм потрібно це компенсувати. Вони намагаються створити умови, щоб змусити Україну до переговорів. Цього не буде. Це не спрацює", - відзначив радник міністра оборони.

За словами Сака, російські обстріли є сигналом для Заходу про те, що Київ потребує більше систем ППО, аби захистити себе він агресора.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні наше ППО знищило 60 ракет з 76.

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