Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Допомоги з Іраном "не помітив": Трамп звинуватив Зеленського в "піарі"

19:20 20.03.2026 Пт
2 хв
Президент США вважає, що Україна не надала жодної допомоги з Іраном
aimg Іван Носальський
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна нібито не надає жодної допомоги у ситуації з Іраном.

Як передає РБК-Україна, слова Трампа наводить ведуча програми "The 11th Hour" на MS Now Стефані Руле.

За словами Руле, під час інтерв'ю вона запитала в американського лідера про допомогу і підтримку з боку України в контексті війни на Близькому Сході.

"Він сказав, що вони нічого не зробили. Усе, що Зеленський говорив про те, що Україна зробила, щоб допомогти нам, він робить лише з політичною та PR-ціллю. Вони нічого не зробили", - передає журналістка слова Трампа.

Допомога країнам Близького Сходу

Нагадаємо, 10 березня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українських експертів направили до країн Близького Сходу, де вони надаватимуть допомогу у знищенні іранських "Шахедів".

Уже 17 березня голова української держави розповів, що в країнах Близького Сходу перебуває 201 український військовий експерт. Вони працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії. Ще одну команду відправили до Кувейту.

Неназваний український офіцер розповів у коментарі The Times, що він був шокований тим, як США збивають "Шахеди".

Він розповів, що в одному з випадків американці для знищення іранського дрона-камікадзе використовували ракету SM-6 з корабля вартістю близько 6 млн доларів. Це невиправдано дорого, враховуючи, що "Шахед" коштує близько 70 тисяч доларів.

Незважаючи на таку ситуацію, американський президент Дональд Трамп нещодавно заявив про те, що допомога України у знищенні іранських дронів "йому не потрібна". Він похвалився, що американські безпілотники - найкращі у світі.

