Допомога замість пенсії: які суми та кому виплачує Пенсійний фонд у 2026 році

Українці, які не мають права на пенсію, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Вона призначається окремим категоріям громадян, а її розмір залежить від статусу отримувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
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Державна соціальна допомога призначається:
У Пенсійному фонді пояснили, що для більшості одержувачів однією з обов'язкових умов є відсутність пенсії або інших аналогічних соціальних виплат, а також статус малозабезпеченої особи. Середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
Водночас для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника допомога призначається незалежно від рівня доходу.
Розмір державної соціальної допомоги залежить від категорії отримувача та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Наразі виплати становлять:
У ПФУ також наголосили, що якщо призначена допомога менша за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, людині автоматично встановлюють щомісячну державну адресну допомогу до цього рівня.
Виплата призначається з дня звернення. При цьому:
Якщо змінюється група інвалідності або збільшується прожитковий мінімум, Пенсійний фонд проводить перерахунок допомоги автоматично, без додаткового звернення отримувача.
Для призначення виплати необхідно подати заяву та пакет документів, який, зокрема, включає паспорт, реєстраційний номер платника податків, трудову книжку, а в більшості випадків - декларацію про доходи. Для окремих категорій заявників можуть знадобитися додаткові документи.
Подати заяву можна:
Заяву можна подати особисто або через представника за нотаріально посвідченою довіреністю.
Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги. Документ передбачає новий формат державної підтримки для малозабезпечених сімей, який має об'єднати кілька чинних соціальних виплат в одну, а розмір допомоги визначатимуть індивідуально з урахуванням потреб конкретного домогосподарства.
Також ми розповідали, що в Україні триває експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги. Скористатися ним можуть малозабезпечені сім'ї, ВПО та інші вразливі категорії громадян, а подати заявку тепер можна онлайн через застосунок "Дія", без паперових документів і відвідування держустанов.
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