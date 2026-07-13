Допомога замість пенсії: які суми та кому виплачує Пенсійний фонд у 2026 році

Головне: Кому призначають: Державна соціальна допомога виплачується українцям, які не мають права на пенсію.

Державна соціальна допомога виплачується українцям, які не мають права на пенсію. Фінансові умови: Для більшості категорій обов'язковою умовою є статус малозабезпеченої особи - сукупний дохід за пів року не має перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Для більшості категорій обов'язковою умовою є статус малозабезпеченої особи - сукупний дохід за пів року не має перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Розмір виплат: Суми різняться залежно від статусу. Якщо нарахована допомога є меншою за прожитковий мінімум, держава автоматично доплачує різницю.

Суми різняться залежно від статусу. Якщо нарахована допомога є меншою за прожитковий мінімум, держава автоматично доплачує різницю. Тривалість виплат: Громадянам віком від 65 років допомога призначається довічно. Особам з інвалідністю кошти виплачують на весь строк дії статусу, а дітям померлого годувальника - до 18 або до 23 років.

Громадянам віком від 65 років допомога призначається довічно. Особам з інвалідністю кошти виплачують на весь строк дії статусу, а дітям померлого годувальника - до 18 або до 23 років. Як оформити: Подати заяву та пакет документів можна особисто у сервісному центрі ПФУ чи ЦНАПі.

Хто може отримати допомогу

Державна соціальна допомога призначається:

людям, які досягли 65 років , але не мають права на пенсію;

, але не мають права на пенсію; особам з інвалідністю I, II або III групи (за визначених законом умов);

(за визначених законом умов); дітям померлого годувальника, якщо той не мав необхідного страхового стажу для призначення пенсії.

У Пенсійному фонді пояснили, що для більшості одержувачів однією з обов'язкових умов є відсутність пенсії або інших аналогічних соціальних виплат, а також статус малозабезпеченої особи. Середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Водночас для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника допомога призначається незалежно від рівня доходу.

Які суми виплачують

Розмір державної соціальної допомоги залежить від категорії отримувача та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі виплати становлять:

3541,5 гривень - на трьох і більше дітей померлого годувальника;

- на трьох і більше дітей померлого годувальника; 2833,2 гривень - на двох дітей померлого годувальника;

- на двох дітей померлого годувальника; 2361 гривень - на одну дитину померлого годувальника, особам з інвалідністю I групи та жінкам зі званням "Мати-героїня";

- на одну дитину померлого годувальника, особам з інвалідністю I групи та жінкам зі званням "Мати-героїня"; 1888,8 гривень - особам з інвалідністю II групи;

- особам з інвалідністю II групи; 1416,6 гривень - особам з інвалідністю III групи;

- особам з інвалідністю III групи; 1180,5 гривень - священнослужителям;

- священнослужителям; 708,3 гривень - людям, які досягли 65 років і не мають права на пенсію.

У ПФУ також наголосили, що якщо призначена допомога менша за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, людині автоматично встановлюють щомісячну державну адресну допомогу до цього рівня.

На який строк призначають допомогу

Виплата призначається з дня звернення. При цьому:

людям віком від 65 років - довічно;

- довічно; особам з інвалідністю - на весь строк встановленої інвалідності;

- на весь строк встановленої інвалідності; дітям померлого годувальника - до 18 років, а якщо вони навчаються - до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Якщо змінюється група інвалідності або збільшується прожитковий мінімум, Пенсійний фонд проводить перерахунок допомоги автоматично, без додаткового звернення отримувача.

Як оформити допомогу

Для призначення виплати необхідно подати заяву та пакет документів, який, зокрема, включає паспорт, реєстраційний номер платника податків, трудову книжку, а в більшості випадків - декларацію про доходи. Для окремих категорій заявників можуть знадобитися додаткові документи.

Подати заяву можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через уповноважених представників органів місцевого самоврядування;

у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або через уповноважених представників органів місцевого самоврядування; онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або портал "Дія" (за наявності технічної можливості та кваліфікованого електронного підпису);

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або портал "Дія" (за наявності технічної можливості та кваліфікованого електронного підпису); поштою до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяву можна подати особисто або через представника за нотаріально посвідченою довіреністю.