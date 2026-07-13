Помощь вместо пенсии: какие суммы и кому выплачивает Пенсионный фонд в 2026 году

Украинцы, не имеющие права на пенсию, могут получать государственную социальную помощь. Она назначается отдельным категориям граждан, а ее размер зависит от статуса получателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
Государственная социальная помощь назначается:
В Пенсионном фонде объяснили, что для большинства получателей одним из обязательных условий является отсутствие пенсии или других аналогичных социальных выплат, а также статус малообеспеченного лица. Среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.
В то же время для лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца помощь назначается независимо от уровня дохода.
Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Выплаты составляют:
В ПФУ также отметили, что если назначенная помощь меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, человеку автоматически устанавливают ежемесячное государственное адресное пособие до этого уровня.
Выплата назначается со дня обращения. При этом:
Если меняется группа инвалидности или увеличивается прожиточный минимум, Пенсионный фонд производит перерасчет пособия автоматически, без дополнительного обращения получателя.
Для назначения выплаты необходимо подать заявление и пакет документов, включающий в себя паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовую книжку, а в большинстве случаев - декларацию о доходах. Для отдельных категорий заявителей могут потребоваться дополнительные документы.
Подать заявление можно:
Заявление можно подать лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении базовой социальной помощи. Документ предусматривает новый формат государственной поддержки для малообеспеченных семей, который должен объединить несколько действующих социальных выплат в одну, а размер помощи будет определяться индивидуально с учетом потребностей конкретного домохозяйства.
Также мы рассказывали, что в Украине продолжается экспериментальный проект по оказанию базовой социальной помощи. Воспользоваться им могут малообеспеченные семьи, ВПЛ и другие уязвимые категории граждан, а подать заявку теперь можно онлайн через приложение "Дия", без бумажных документов и посещения госучреждений.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.