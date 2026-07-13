Помощь вместо пенсии: какие суммы и кому выплачивает Пенсионный фонд в 2026 году

Главное: Кому назначают: Государственная социальная помощь выплачивается украинцам, не имеющим права на пенсию.

Государственная социальная помощь выплачивается украинцам, не имеющим права на пенсию. Финансовые условия: Для большинства категорий обязательным условием является статус малоимущего лица - совокупный доход за полгода не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Для большинства категорий обязательным условием является статус малоимущего лица - совокупный доход за полгода не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Размер выплат: Суммы разнятся в зависимости от статуса. Если начисленная помощь меньше прожиточного минимума, государство автоматически доплачивает разницу.

Суммы разнятся в зависимости от статуса. Если начисленная помощь меньше прожиточного минимума, государство автоматически доплачивает разницу. Продолжительность выплат: Гражданам в возрасте от 65 лет помощь назначается пожизненно. Лицам с инвалидностью средства выплачивают на весь срок действия статуса, а детям умершего кормильца - до 18 или до 23 лет.

Гражданам в возрасте от 65 лет помощь назначается пожизненно. Лицам с инвалидностью средства выплачивают на весь срок действия статуса, а детям умершего кормильца - до 18 или до 23 лет. Как оформить: Подать заявление и пакет документов можно лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАПе.

Кто может получить помощь

Государственная социальная помощь назначается:

людям, достигшим 65 лет , но не имеющим права на пенсию;

, но не имеющим права на пенсию; лицам с инвалидностью I, II или III группы (при определенных законом условиях);

(при определенных законом условиях); детям умершего кормильца, если у него не было необходимого страхового стажа для назначения пенсии.

В Пенсионном фонде объяснили, что для большинства получателей одним из обязательных условий является отсутствие пенсии или других аналогичных социальных выплат, а также статус малообеспеченного лица. Среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

В то же время для лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца помощь назначается независимо от уровня дохода.

Какие суммы выплачивают

Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Выплаты составляют:

3541,5 гривен - на троих и более детей умершего кормильца;

- на троих и более детей умершего кормильца; 2833,2 гривен - на двоих детей умершего кормильца;

- на двоих детей умершего кормильца; 2361 гривен - на одного ребенка умершего кормильца, лицам с инвалидностью I группы и женщинам со званием "Мать-героиня";

- на одного ребенка умершего кормильца, лицам с инвалидностью I группы и женщинам со званием "Мать-героиня"; 1888,8 гривен - лицам с инвалидностью II группы;

- лицам с инвалидностью II группы; 1416,6 гривен - лицам с инвалидностью III группы;

- лицам с инвалидностью III группы; 1180,5 гривен - священнослужителям;

- священнослужителям; 708,3 гривен - людям, достигшим 65 лет и не имеющим права на пенсию.

В ПФУ также отметили, что если назначенная помощь меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, человеку автоматически устанавливают ежемесячное государственное адресное пособие до этого уровня.

На какой срок назначается помощь

Выплата назначается со дня обращения. При этом:

людям в возрасте от 65 лет - пожизненно;

- пожизненно; лицам с инвалидностью - на весь срок установленной инвалидности;

- на весь срок установленной инвалидности; детям умершего кормильца - до 18 лет, а если они учатся - до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Если меняется группа инвалидности или увеличивается прожиточный минимум, Пенсионный фонд производит перерасчет пособия автоматически, без дополнительного обращения получателя.

Как оформить помощь

Для назначения выплаты необходимо подать заявление и пакет документов, включающий в себя паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовую книжку, а в большинстве случаев - декларацию о доходах. Для отдельных категорий заявителей могут потребоваться дополнительные документы.

Подать заявление можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или через уполномоченных представителей органов местного самоуправления;

в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или через уполномоченных представителей органов местного самоуправления; онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Дия" (при наличии технической возможности и квалифицированной электронной подписи);

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Дия" (при наличии технической возможности и квалифицированной электронной подписи); почтой в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Заявление можно подать лично или через представителя по нотариально удостоверенной доверенности.