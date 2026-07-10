Деяким українцям можуть урізати пенсію: що треба зробити протягом 10 днів

Отримувачам пенсій, субсидій та інших державних виплат нагадали про правило, яке легко забути - і яке вже коштувало частини виплат багатьом українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Головне: Одержувачі пенсій, субсидій та інших соціальних виплат зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни особистих даних протягом 10 календарних днів.

Якщо цього не зробити, зайво виплачені кошти можуть стягнути назад - через щомісячні утримання з виплат або через суд.

Хто має звернутися до Пенсійного фонду

Одержувачі соціальних виплат повинні повідомляти про зміни, які можуть вплинути на призначення чи розмір виплат, не пізніше ніж через 10 календарних днів після їх настання.

Зокрема, до Пенсійного фонду України потрібно звернутися, якщо відбулася:

зміна прізвища чи інших персональних даних;

заміна паспорта;

зміна номера телефону або інших контактних даних;

зміна банківських реквізитів для отримання виплат;

працевлаштування або звільнення з роботи;

реєстрація чи припинення підприємницької діяльності.

Повідомити про зміни можна кількома способами:

через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду;

звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ;

надіславши документи рекомендованим листом поштою;

через роботодавця, якщо зміни пов'язані з трудовими відносинами.

Що загрожує за несвоєчасне повідомлення

Якщо через неповідомлення про зміни людина отримала більше коштів, ніж їй належало, надміру виплачену суму доведеться повернути.

Спочатку одержувачу надсилають повідомлення з пропозицією добровільно відшкодувати переплату, перерахувавши кошти на рахунок Пенсійного фонду.

Якщо цього не зробити, ПФУ ухвалює рішення про стягнення переплати шляхом щомісячних утримань із пенсії, субсидії чи іншої соціальної виплати. Розмір таких відрахувань може сягати 20% щомісячної виплати і триватиме до повного погашення боргу.