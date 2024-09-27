Допомога від США на 7,9 млрд доларів та зустріч Зеленського з Байденом: новини за 26 вересня

США виділили для України нову військову допомогу на 7,9 млрд доларів, - Зеленський

США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів, розповів президент України Володимир Зеленський.

Пізніше у Пентагоні оголосили, що виділяють 2,4 млрд доларів на надання Україні зброї в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

А президент США Джо Байден підписав указ, яким розпорядився направити 5,5 млрд доларів на військову допомогу Україні з американських запасів.

Зеленський зустрівся з Байденом і надасть йому план перемоги

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися у Білому домі у Вашингтоні. У ході переговорів український лідер докладно представить деталі свого плану перемоги у війні з РФ.

Деталі зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.

РФ випустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова, наслідки непублічні

26 вересня з 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинжал" із повітряного простору РФ, повідомили Повітряні сили.

Вони були запущені у напрямку Старокостянтинова, Хмельницька область.

Вугледар перебуває під контролем ЗСУ, - 72-а бригада

Місто Вугледар Донецької області знаходиться під контролем Збройних Сил України. І це, незважаючи на постійні важкі штурми окупантів, розповів військовий 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців.

В Офісі генпрокурора розпочали підготовку до екстрадиції нардепа Дмитрука

Офіс Генпрокурора співпрацює з міжнародними партнерами з екстрадиції народного депутата України. Він перебуває у розшуку у зв'язку з приховуванням органів правосуддя в Україні.

За даними джерела РБК-Україна, йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.

Британія відправить Україні партію САУ AS90, частину вже доставлено

Великобританія передасть Україні САУ AS90 загальною кількістю 16 одиниць. Частину самохідних установок уже було доставлено, повідомило Міноборони Британії.

У відомстві зазначили, що артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей.