В Офісі генпрокурора почали підготовку до екстрадиції нардепа Дмитрука
Офіс Генпрокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо екстрадиції народного депутата України. Він перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, наразі місце знаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу.
Його підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.
Хто такий Дмитрук
Артем Дмитрук - політик і народний депутат України IX скликання. У 2019 році він був обраний до Верховної Ради як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу в Одеській області. У минулому Дмитрук займався бойовими мистецтвами.
Пізніше він вийшов із фракції "Слуга народу" і почав відкрито критикувати владу. У 2023 році проти нього було порушено кримінальні провадження, і Дмитрук опинився під слідством.
Втеча Дмитрука за кордон
25 серпня ЗМІ повідомили про те, що Дмитрук втік до Молдови, згодом цю інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань. Тоді ж Дмитруку було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.
Як розповів генпрокурор Андрій Кості, Україна вживатиме усі міжнародно-правові способи, щоб повернути нардепа "додому". Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.
Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у міжнародний розшук Дмитрука.
Нещодавно Дмитрук заявив, що перебуває у Лондоні. Там на нього нібито чекав суд, на якому розглядалось питання щодо його екстрадиції до України.
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