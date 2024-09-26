РФ випустила три "Кинджала" в напрямку Старокостянтинова, наслідки непублічні
Сьогодні, 26 вересня, з 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору РФ. Вони були запущені у напрямку Старокостянтинова, Хмельницька область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, у небі РФ перебувало чотири винищувачі МіГ-31K. На даний момент інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною
У зв’язку з цим, мешканцям регіону нагадують про необхідність негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо з огляду на загрозу використання ракет "Кинджал".
Старокостянтинів, місто у Хмельницькій області, часто стає об'єктом ворожих повітряних атак через розташування одного з ключових військових аеродромів України.
Раніше військові експерти зазначали, що росіяни можуть завдавати ударів по цьому регіону, оскільки припускають можливе базування винищувачів F-16. Більше інформації на цю тему - у матеріалі РБК-Україна.
Третя масштабна тривога за день
Вранці 26 вересня, після нічної атаки, в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що становлять складну ціль для української ППО.
Відомо, що російські окупанти здійснили пуски ракет "Кинджал". Зокрема, окупанти спрямували ракети на місто Старокостянтинів Хмельницької області.
Під час першої тривоги в Києві було чути вибух, проте Київська міська військова адміністрація повідомила, що ракетного удару не було, і ППО не застосовувалася.
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