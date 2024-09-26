РФ випустила три "Кинджала" в напрямку Старокостянтинова, наслідки непублічні

Сьогодні, 26 вересня, з 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору РФ. Вони були запущені у напрямку Старокостянтинова, Хмельницька область.

За попередніми даними, у небі РФ перебувало чотири винищувачі МіГ-31K. На даний момент інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною

У зв’язку з цим, мешканцям регіону нагадують про необхідність негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо з огляду на загрозу використання ракет "Кинджал".

Старокостянтинів, місто у Хмельницькій області, часто стає об'єктом ворожих повітряних атак через розташування одного з ключових військових аеродромів України.

Раніше військові експерти зазначали, що росіяни можуть завдавати ударів по цьому регіону, оскільки припускають можливе базування винищувачів F-16. Більше інформації на цю тему - у матеріалі РБК-Україна.