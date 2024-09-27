Помощь от США на 7,9 млрд долларов и встреча Зеленского с Байденом: новости за 26 сентября

США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов, - Зеленский

США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже в Пентагоне объявили, что выделяют 2,4 млрд долларов на предоставление Украине оружия в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

А президент США Джо Байден подписал указ, которым распорядился направить 5,5 млрд долларов на военную помощь Украине из американских запасов.

Зеленский встретился с Байденом и представит ему план победы

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представит детали своего плана победы в войне с РФ.

Детали встречи - в материале РБК-Украина.

РФ выпустила три "Кинжала" в направлении Староконстантинова, последствия непубличные

26 сентября с 10:00 до 11:00 было зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства РФ, сообщили Воздушные силы.

Они были запущены в направлении Староконстантинова, Хмельницкая область.

Угледар находится под контролем ВСУ, - 72-я бригада

Город Угледар Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины. И это, несмотря на постоянные тяжелые штурмы оккупантов, рассказал военный 72 ОМбр им. Черных Запорожцев.

В Офисе генпрокурора начали подготовку к экстрадиции нардепа Дмитрука

Офис Генпрокурора сотрудничает с международными партнерами по экстрадиции народного депутата Украины. Он находится в розыске в связи с укрывательством от органов правосудия в Украине.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Британия отправит Украине партию САУ AS90, часть уже доставлена

Великобритания передаст Украине САУ AS90 общим количеством в 16 единиц. Часть самоходных установок уже была доставлена, сообщило Минобороны Британии.

В ведомстве отметили, что артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей.