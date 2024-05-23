Допомога Україні від Швеції та обстріл Харкова: новини за 22 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Швеція виділила понад 6 млрд євро на трирічну підтримку України

Уряд Швеції домовився про створення трирічної рамкової програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад 6 млрд євро) на 2024-2026 роки.

В уряді повідомили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

З урахуванням нової пропозиції загальна військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро). Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

"Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Харкова: кількість поранених зросла, ОВА показала фото наслідків ударів

Унаслідок вчорашніх ударів РФ по Харкову постраждало 12 осіб. Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Близько 13:50 війська РФ укотре завдали авіаударів по Харкову. У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу в кафе. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини.

"Отримали поранення, гостру реакцію на стрес 10 осіб, серед них п'ятеро чоловіків і п'ятеро жінок. Один із постраждалих - 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги", - повідомили в прокуратурі.

При цьому в Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення РФ. 42-річна жінка, яка працює біля місця ворожого влучання, отримала гостру реакцію на стрес.

Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico

Президент Володимир Зеленський планує відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії у Франції. Там він проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною.

Джерела видання вказують, що Зеленський може відвідати Францію вже наступного місяця.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - пишуть журналісти.

Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Чи зникла ракетна загроза з боку РФ після знищення "Циклона": відповідь ВМС

Знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє ще рано.

"У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет", - сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

За його словами, "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє, або воно досить мале - ще рано.

"Так, у них є інша проблема - це неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Цей факт ми спостерігаємо", - додав Плетенчук.

Спікер Джонсон підтримав ідею України бити по РФ американською зброєю

Україні потрібно дозволити вести війну з Росією так, як вона вважає за потрібне. А спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою.

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії.

Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є обмеження на його застосування.

"Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч", - сказав спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Також він додав, що спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для США.

В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії

В Україні почали приймати перші рішення щодо мобілізації засуджених громадян. Двом чоловікам дозволили підписати контракт із Нацгвардією.

Наголошується, що Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань діючих у галузі установ Державної пенітенціарної служби України про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду щодо них.

У вівторок до суду надійшло два подання, обидва засуджені виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

Ці клопотання суд задовольнив та зобов'язав ГУ "Хмельницький слідчий ізолятор" невідкладно умовно-достроково звільнити чоловіків від відбуття покарання для проходження військової служби за контрактом. Також передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби.

Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ

Правоохоронці оголосили підозру екс-заступнику глави Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього заступника керівника Офісу президента, але джерела РБК-Україна повідомляють, що йдеться про Андрія Смирнова.

НАБУ уточнює, що кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України, а саме "Незаконне збагачення".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

СБУ повідомила про підозру відомому продюсеру Юрію Бардашу, який втік до РФ

СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу. Він втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України. На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів.

"Серед іншого - фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube", - додали у СБУ.

До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні F-16, - Євлаш

До України почали повертатись перші фахівці в обслуговуванні винищувачів F-16.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - додав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

Як розповів речник Повітряних сил, фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - відзначив Євлаш.