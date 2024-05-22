ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Харкова: патрульні показали відео перших хвилин після удару

Харків, Середа 22 травня 2024 20:54
UA EN RU
Обстріл Харкова: патрульні показали відео перших хвилин після удару Фото: патрульні показали, як надають допомогу постраждалим (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Харківські патрульні показали відео перших хвилин після обстрілу міста. Поліцейські, що були найближче до місця удару відразу почали надавати допомогу потерпілим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Патрульні, що були неподалік від місця вибуху прибули для надання допомоги постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву у Харкові.

"На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух", - повідомили в поліції.

Обстріли Харкова

Від минулого місяця російські війська посилили удари по Харкову та області. Здебільшого окупанти обстрілюють місто за допомогою ракет, дронів і авіабомб.

Сьогодні вдень мер Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл обласного центру. Цього разу окупанти завдали ударів КАБами.

Детальніше про обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
В Україні дозволили мобілізувати перших засуджених до Нацгвардії
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією