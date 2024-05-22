Обстріл Харкова: патрульні показали відео перших хвилин після удару
Харківські патрульні показали відео перших хвилин після обстрілу міста. Поліцейські, що були найближче до місця удару відразу почали надавати допомогу потерпілим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Патрульні, що були неподалік від місця вибуху прибули для надання допомоги постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву у Харкові.
"На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух", - повідомили в поліції.
Обстріли Харкова
Від минулого місяця російські війська посилили удари по Харкову та області. Здебільшого окупанти обстрілюють місто за допомогою ракет, дронів і авіабомб.
Сьогодні вдень мер Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл обласного центру. Цього разу окупанти завдали ударів КАБами.
Детальніше про обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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