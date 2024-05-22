Швеція виділила понад 6 млрд євро на трирічну підтримку України

Уряд Швеції домовився про створення трирічної рамкової програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад 6 млрд євро) на 2024-2026 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.

"Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року", - йдеться в повідомленні.

З урахуванням нової пропозиції загальна військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро). Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.

В уряді повідомили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

Допомога Україні від Швеції

З перших днів війни в Україні Швеція демонструє тверду та послідовну позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.

Наприкінці минулого року Швеція оголосила про надання фінансової допомоги Україні для підтримки ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України"). Мета цієї ініціативи - забезпечити експорт українського зерна до країн, які потребують продовольства.

11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про новий пакет допомоги на суму 133,5 млн доларів. Ці кошти спрямовані, зокрема, на підтримку енергетичного сектору України у скрутний зимовий період.

Крім цього, Швеція приєдналася до чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів в Україну. На цю мету буде виділено 30 мільйонів євро.

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