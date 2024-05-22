Швеція виділила понад 6 млрд євро на трирічну підтримку України
Уряд Швеції домовився про створення трирічної рамкової програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад 6 млрд євро) на 2024-2026 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швеції.
В уряді повідомили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.
З урахуванням нової пропозиції загальна військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро). Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.
"Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року", - йдеться в повідомленні.
Допомога Україні від Швеції
З перших днів війни в Україні Швеція демонструє тверду та послідовну позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.
Наприкінці минулого року Швеція оголосила про надання фінансової допомоги Україні для підтримки ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України"). Мета цієї ініціативи - забезпечити експорт українського зерна до країн, які потребують продовольства.
11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про новий пакет допомоги на суму 133,5 млн доларів. Ці кошти спрямовані, зокрема, на підтримку енергетичного сектору України у скрутний зимовий період.
Крім цього, Швеція приєдналася до чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів в Україну. На цю мету буде виділено 30 мільйонів євро.
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