Морські дрони СБУ Sea Baby оснастили системами "Град": ексклюзивні фото
Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby були оснащені РСЗВ "Град". Їх вже успішно застосували проти окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
На дрони Sea Baby українці збирали кошти через платформу UNITED24. Відтепер вони оснащені системами "Град" і вже активно працюють проти росіян.
Як підтверджують джерела РБК-Україна, позаминулої ночі СБУ спільно з ВМС відпрацювали Sea Baby з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.
"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - зазначив співрозмовник в СБУ.
В СБУ також показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.
Українські морські дрони
Під час повномасштабної війни Україна значно розширила виробництво вітчизняних дронів. Зокрема, в Україні були вироблені морські дрони та був створений спеціальний флот. Раніше глава СБУ Василь Малюк розповідав, що виробництво таких дронів знаходиться під землею.
Завдяки цьому озброєнню Україна атакує Росію у Чорному морі, знищує її кораблі.
В Україні були вироблені не лише морські дрони Sea Baby, але й Magura V5, які активно застосовують бійці Головного управління розвідки Міноборони.
Детальніше про Magura та Sea Baby і як вони знищують російський флот - у матеріалі РБК-Україна.
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