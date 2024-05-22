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Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico

Середа 22 травня 2024 21:47
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Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський планує відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії у Франції. Там він проситиме членів НАТО збивати російські ракети над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела видання вказують, що Зеленський може відвідати Францію вже наступного місяця.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни", - пишуть журналісти.

Зеленський, як очікується, скористається цією поїздкою, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети над Україною, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Візит до Італії

Politico пише, що потім Зеленський планує вирушити до Італії на зустріч G7. Протягом кількох місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні загадки і побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами.

США та Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично. Це питання схвилювало попередню зустріч міністрів фінансів "Великої сімки", на якій глава Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повної конфіскації російських активів для надання кредиту Україні.

"Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається", - йдеться в матеріалі.

Politico нагадало, що в січні Зеленський ставив запитання з приводу 300 млрд доларів заарештованих активів РФ і говорив "чому б не використати їх".

Україна закликає Захід збивати російські ракети

Закрити українське небо від російських ракет уряд у Києві закликав з перших днів війни, однак НАТО побоюється цього через нібито ескалацію війни.

При цьому нещодавно Зеленський знову нагадав, що коли летять російські ракети, то польські літаки підіймаються в повітря, але не збивають їх.

"Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи це атака країн НАТО, (їхня) причетність? Ні", - наголосив президент.

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Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico
Зеленський вирушить до Франції, щоб попросити НАТО збивати ракети РФ, - Politico
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