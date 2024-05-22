Спікер Джонсон підтримав ідею України бити по РФ американською зброєю

Україні потрібно дозволити вести війну з Росією так, як вона вважає за потрібне. А спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Палати представників США Майка Джонсона .

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії.

Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є обмеження на його застосування.

Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024

"Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч", - сказав спікер.

Також він додав, що спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для США.