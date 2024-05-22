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Спікер Джонсон підтримав ідею України бити по РФ американською зброєю

США, Середа 22 травня 2024 18:34
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Спікер Джонсон підтримав ідею України бити по РФ американською зброєю Архівне фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україні потрібно дозволити вести війну з Росією так, як вона вважає за потрібне. А спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова сказала Джонсону, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння по військових об'єктах на території Росії.

Вона запитала в нього, чи підтримав би він таку ідею, адже наразі в України є американське озброєння, але при цьому є обмеження на його застосування.

"Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч", - сказав спікер.

Також він додав, що спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для США.

Що передувало

Адміністрація Байдена публічно заявляла, що не схвалює нанесення ударів по території Росії. Водночас Україна стала атакувати об'єкти на території РФ своєю зброєю, після чого в США сказали, що не дозволять цього робити саме американською зброєю. Хоча нещодавно держсекретар Ентоні Блінкен до цієї позиції додав, що Україна сама вирішує, як їй вести війну.

Президент Володимир Зеленський уже кілька разів публічно критикував таку заборону і пояснював, що це дає РФ значну перевагу, адже тоді окупанти спокійно можуть накопичувати війська поблизу кордону з Україною.

Учора двопартійна група конгресменів, членів постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях на території Росії.

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