Помощь Украине будет топ-темой саммита НАТО: посол раскрыла "закулисье" дискуссий

20:56 27.05.2026 Ср
Саммит в Анкаре состоится уже через шесть недель. Почему союзники до сих пор не могут согласовать финансовый план?
Мария Науменко
Помощь Украине будет топ-темой саммита НАТО: посол раскрыла "закулисье" дискуссий Фото: глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук (flickr.com)
В НАТО продолжаются сложные дискуссии относительно будущей поддержки Украины, а часть стран выступает против фиксированных взносов на помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук в эфире телемарафона.

По словам посолки, Альянс уже входит в финальную фазу подготовки к саммиту в Анкаре, где поддержка Украины станет одной из главных тем.

Одним из ключевых вопросов остается предложение генсека НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами Альянса 0,25% ВВП на помощь Украине.

Гетьманчук отметила, что сейчас уже семь государств НАТО достигли или превысили этот уровень финансирования.

"Понятно, что эти семь стран поддержали эту идею, вместе с некоторыми другими. Но есть страны, которые хотели бы иметь, как они говорят, больше гибкости, и не иметь зафиксированных обязательств по поддержке Украины. Они бы хотели видеть какой-то альтернативный вариант", - пояснила она.

Украина - среди главных приоритетов саммита

Несмотря на это, вопрос помощи Украине уже официально определен одним из трех главных приоритетов саммита НАТО.

"Мы среди приоритетов саммита. Именно поэтому продолжается такая оживленная дискуссия, в чем эта поддержка должна измеряться, как она должна быть зафиксирована", - отметила Гетьманчук.

Почему союзники не могут договориться

По ее словам, идея с 0,25% ВВП хоть и не получила поддержки в нынешнем виде, однако запустила более широкую дискуссию о том, как сделать помощь Украине "постоянной, предсказуемой и значительной".

"Возможно генсек сознательно завысил эту планку. Но началось оживленное обсуждение, эта идея дала старт правильному обсуждению: как все же сделать так, чтобы поддержка Украины была зафиксирована, и чтобы она была постоянной, предсказуемой и значительной. И даже, я бы сказала, оцифрованной: чтобы это было на уровне определенных цифр", - добавила глава Миссии Украины при НАТО.

Посолка также обратила внимание, что времени для компромисса остается немного - до саммита НАТО всего шесть недель, а часть стран не готова согласовывать конкретные цифры или проценты финансирования на бумаге.

Кто сейчас несет основное бремя помощи

"Происходит сложная и деликатная дискуссия о распределении финансового бремени среди стран НАТО. Потому что, согласитесь, не очень адекватной является ситуация, когда в этом году из всех задекларированных взносов для Украины на военную помощь фактически две страны будут покрывать почти половину всех взносов", - отметила она.

Аналогичная ситуация и с программой PURL, где менее десяти стран "фактически на себе это бремя держат".

В то же время она назвала позитивом то, что жесткое закрепление показателя в 0,25% не поддержали, ведь это могло бы стать своеобразным "потолком" для государств, которые уже выделяют Украине больше помощи.

"Мы таким образом не будем демотивировать страны, которые уже вышли на 0,25% или больше, остановиться на этих показателях. Потому что, если бы зафиксировали 0,25%, то мы бы установили определенный "потолок". А те, которые нам больше всего могут нам помочь, они уже вышли на эти 0,25%", - пояснила Гетьманчук.

По ее словам, именно эти страны и в дальнейшем будут оставаться главными донорами военной поддержки Украины.

"Поэтому нам не надо их останавливать или ограничивать, потому что мы будем и дальше к ним обращаться за новыми взносами", - подытожила посолка.

Напомним, ранее The Telegraph сообщало, что несколько стран НАТО, среди которых Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада, заблокировали инициативу генсека Альянса Марка Рютте о выделении не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине
Деньги в "тени", клиенты в очереди: что на самом деле происходит с гостиничным бизнесом в Украине