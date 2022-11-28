Допомога НАТО Україні як кіт Шредінгера, але заборони на передачу зброї немає, - польський посол

Шатковський спростував такі заяви.

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Шатковський додав, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.

При цьому він описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її (допомогу - ред.) заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".

Водночас, за його словами, ставлення деяких країн до підтримки України змінюється на краще.

Зазначимо, що Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки та іншу бронетехніку.

Окрім того, Німеччини запропонувала передати Польщі систему ППО Patriot, але країна попросила надати систему Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

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