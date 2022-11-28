UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомога НАТО Україні як кіт Шредінгера, але заборони на передачу зброї немає, - польський посол

Фото: посол Польщі в НАТО Томаш Шатковський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Серед країн-членів НАТО немає домовленості, що забороняє передавати Україні певні види озброєння, як танки чи системиППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Польщі в НАТО Томаша Шатковського в ефірі Польського радіо.

Шатковський спростував такі заяви.

"

Шатковський додав, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що в деяких випадках для безпеки країн-членів Альянсу важливіше передати техніку та боєприпаси Україні, ніж накопичувати їх у себе на складах.

При цьому він описав ситуацію в НАТО щодо військової підтримки України як "кота Шредінгера": "З одного боку триває дискусія, її (допомогу - ред.) заохочує генсек, а з іншого боку є вето деяких країн, протидія і небажання".

Водночас, за його словами, ставлення деяких країн до підтримки України змінюється на краще.

Зазначимо, що Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки та іншу бронетехніку.

Окрім того, Німеччини запропонувала передати Польщі систему ППО Patriot, але країна попросила надати систему Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОПольщаВійськова допомога