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Помощь НАТО Украине как кот Шредингера, но запрета на передачу оружия нет, - польский посол

Фото: посол Польши в НАТО Томаш Шатковский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Среди стран-членов НАТО нет договоренности, запрещающей передавать Украине определенные виды вооружения как танки или системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Польши в НАТО Томаша Шатковского в эфире Польского радио.

Шатковский опроверг подобные заявления.

"

Шатковский добавил, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем накапливать их у себя на складах.

При этом он описал ситуацию в НАТО по военной поддержке Украины как "кота Шредингера": "С одной стороны продолжается дискуссия, ее (помощь - ред.) поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание".

В то же время, по его словам, отношение некоторых стран к поддержке Украины меняется к лучшему.

Отметим, что Германия все еще отказывается предоставлять Украине современные танки и другую бронетехнику.

Кроме того, Германия предложила передати Польше систему ПВО Patriot, но страна попросила предоставить систему Украине, чтобы защитники неба от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

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