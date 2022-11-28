Помощь НАТО Украине как кот Шредингера, но запрета на передачу оружия нет, - польский посол

Шатковский опроверг подобные заявления.

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Шатковский добавил, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем накапливать их у себя на складах.

При этом он описал ситуацию в НАТО по военной поддержке Украины как "кота Шредингера": "С одной стороны продолжается дискуссия, ее (помощь - ред.) поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание".

В то же время, по его словам, отношение некоторых стран к поддержке Украины меняется к лучшему.

Отметим, что Германия все еще отказывается предоставлять Украине современные танки и другую бронетехнику.

Кроме того, Германия предложила передати Польше систему ПВО Patriot, но страна попросила предоставить систему Украине, чтобы защитники неба от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

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