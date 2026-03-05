Допоміг "режим тиші": на ЗАЕС відновили критичну лінію живлення

У заяві йдеться, що тривалість ремонтних робіт на пошкодженій ділянці становила більш ніж три тижні. Відновлення стало можливим завдяки посередництву МАГАТЕ - воно сприяло встановленню тимчасового "режиму тиші" в зоні проведення робіт.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що наявність резервного живлення є ключовим фактором стабільності на станції.

"Додаткова зовнішня лінія електропередачі посилює ядерну безпеку та захищеність", - сказав він.

Лінія "Феросплавна-1" була відключена протягом 23 днів. Протягом цього часу живлення ЗАЕС, необхідне для охолодження реакторів та інших критичних функцій безпеки, залежало від обмеженої кількості джерел.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що Росія давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав станцію, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на ній.

Крім того, країна-агресорка наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.