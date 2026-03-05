RU

Экономика

Помог "режим тишины": на ЗАЭС восстановили критическую линию питания

22:56 05.03.2026 Чт
2 мин
Высоковольтная линия на станции была отключена более трех недель
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)

Работу высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1" к Запорожской АЭС восстановили после ремонта. Она была отключена в течение 23 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Читайте также: "Это не нужно": США выступили против защиты энергетики Украины от ударов РФ

В заявлении говорится, что продолжительность ремонтных работ на поврежденном участке составляла более трех недель. Восстановление стало возможным благодаря посредничеству МАГАТЭ - оно способствовало установлению временного "режима тишины" в зоне проведения работ.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что наличие резервного питания является ключевым фактором стабильности на станции.

"Дополнительная внешняя линия электропередачи усиливает ядерную безопасность и защищенность", - сказал он.

Линия "Ферросплавная-1" была отключена в течение 23 дней. В течение этого времени питание ЗАЭС, необходимое для охлаждения реакторов и других критических функций безопасности, зависело от ограниченного количества источников.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, что Россия давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил станцию, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на ней.

Кроме того, страна-агрессор настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

В начале февраля РФ отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над ЗАЭС. Это предоставило бы США право распределять энергию между Украиной и страной-агрессором.

Отметим, в конце декабря Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.

