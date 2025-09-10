UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Допомагав наводити ракети на енергетику. СБУ викрила коригувальника окупантів

Фото: СБУ викрила коригувальника окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

СБУ викрила коригувальника, який наводив російські ракети на об’єкти енергетики у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це "в обхід" української ППО, агент мав виявити її локації у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Що відомо про підозрюваного

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав "виходи" на росіян через Telegram-канали. Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ.

Як діяв підозрюваний

За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги.

Зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття агентів РФ

Раніше стало відомо, що СБУ у Дніпрі затримала російського агента, який готував координати для нових ударів РФ по місту.

Також нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

В Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Крім того, Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

