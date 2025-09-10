Допомагав наводити ракети на енергетику. СБУ викрила коригувальника окупантів

За матеріалами справи, окупанти готувалися вдарити по енергооб’єктах, і щоб зробити це "в обхід" української ППО, агент мав виявити її локації у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Що відомо про підозрюваного

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав "виходи" на росіян через Telegram-канали. Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ.

Як діяв підозрюваний

За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ.

Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги.

Зібрані відомості фігурант надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.