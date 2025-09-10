RU

Общество Образование Деньги Изменения

Помогал наводить ракеты на энергетику. СБУ разоблачила корректировщика оккупантов

Фото: СБУ разоблачила корректировщика оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

СБУ разоблачила корректировщика, который наводил российские ракеты на объекты энергетики в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, оккупанты готовились ударить по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинской ПВО, агент должен был обнаружить ее локации в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Что известно о подозреваемом

Как установило расследование, вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал "выходы" на россиян через Telegram-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.

Как действовал подозреваемый

По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ.

Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание.

Собранные сведения фигурант посылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Разоблачение агентов РФ

Ранее стало известно, что СБУ в Днепре задержала российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу.

Также недавно в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

В Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

Служба безопасности УкраиныВторжение России в Украину