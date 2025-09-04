Помогал готовить наступление на Константиновку: СБУ задержала российского агента

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ. Он собирал координаты украинских военных вблизи Константиновки, чтобы подготовить наступательные действия оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, главной задачей мужчины было выявление позиций подразделений Сил обороны, которые сдерживают атаки армии РФ и наносят ей контрудары.

Полученные геолокации враг планировал использовать для ударов беспилотниками "Рубикон" с последующим прорывом штурмовых групп в направлении города.

Установлено, что задержанный - 39-летний инженер-технолог местного предприятия. Он самостоятельно искал контакты с российскими спецслужбами в Telegram-каналах и передавал информацию через анонимный чат.

"По инструкции оккупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах", - рассказали в СБУ.

По данным ведомства, среди потенциальных "целей" врага были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии. Для конспирации агент пользовался тремя разными смартфонами.

Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

Что грозит

Агенту ФСБ объявлено подозрение по статье государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Мужчина взят под стражу без права залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента РФ, который помогал врагу готовить наступление на Константиновку (t.me/SBUkr)