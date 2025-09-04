ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Помогал готовить наступление на Константиновку: СБУ задержала российского агента

Четверг 04 сентября 2025 10:56
UA EN RU
Помогал готовить наступление на Константиновку: СБУ задержала российского агента Фото: СБУ задержала агента РФ, который помогал врагу готовить наступление на Константиновку (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ. Он собирал координаты украинских военных вблизи Константиновки, чтобы подготовить наступательные действия оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, главной задачей мужчины было выявление позиций подразделений Сил обороны, которые сдерживают атаки армии РФ и наносят ей контрудары.

Полученные геолокации враг планировал использовать для ударов беспилотниками "Рубикон" с последующим прорывом штурмовых групп в направлении города.

Установлено, что задержанный - 39-летний инженер-технолог местного предприятия. Он самостоятельно искал контакты с российскими спецслужбами в Telegram-каналах и передавал информацию через анонимный чат.

"По инструкции оккупантов фигурант обходил прифронтовую территорию, отслеживал расположение украинских защитников и обозначал их локации на гугл-картах", - рассказали в СБУ.

По данным ведомства, среди потенциальных "целей" врага были дальнобойные артбатареи ВСУ и запасные командные пункты передовых подразделений Национальной гвардии. Для конспирации агент пользовался тремя разными смартфонами.

Военная контрразведка СБУ задержала российского "крота" и провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

Что грозит

Агенту ФСБ объявлено подозрение по статье государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Мужчина взят под стражу без права залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента РФ, который помогал врагу готовить наступление на Константиновку (t.me/SBUkr)

Другие разоблачения российских агентов

Ранее контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.

Также Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

Кроме того, был разоблачен и задержан 40-летний работник химзавода, который по заказу ФСБ "наводил" ракеты на объекты Сил обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донбасс Донецкая область Константиновка
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике