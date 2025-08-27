Наводив ракети на військові об’єкти у 5 областях: СБУ затримала російського агента

Житель Київщини коригував повітряні удари по аеродромах, ППО і підприємствах з виробництва дронів. СБУ затримала чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Правоохоронці затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.

За даними СБУ, шпигун працював у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він передавав ворогу точні координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва українських безпілотників.

Агент ФСБ проводив розвідку, позначав об’єкти на гугл-картах і дізнавався дані через знайомих під виглядом дружніх розмов. Його завдання - навести російські удари.

СБУ викрила шпигуна, коли він готував нове завдання: зафіксувати наслідки ворожого "прильоту" на Київщині. Одночасно були вжиті заходи для убезпечення локацій ЗСУ та запобігання подальшим атакам.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та "звітними" матеріалами для окупантів.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Російський агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.