ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наводив ракети на військові об’єкти у 5 областях: СБУ затримала російського агента

Україна, Середа 27 серпня 2025 12:30
UA EN RU
Наводив ракети на військові об’єкти у 5 областях: СБУ затримала російського агента Фото: СБУ викрила агента ФСБ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Житель Київщини коригував повітряні удари по аеродромах, ППО і підприємствах з виробництва дронів. СБУ затримала чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Правоохоронці затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ "наводив" ракети на об’єкти Сил оборони.

За даними СБУ, шпигун працював у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він передавав ворогу точні координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва українських безпілотників.

Агент ФСБ проводив розвідку, позначав об’єкти на гугл-картах і дізнавався дані через знайомих під виглядом дружніх розмов. Його завдання - навести російські удари.

СБУ викрила шпигуна, коли він готував нове завдання: зафіксувати наслідки ворожого "прильоту" на Київщині. Одночасно були вжиті заходи для убезпечення локацій ЗСУ та запобігання подальшим атакам.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із геолокаціями, фотографіями та "звітними" матеріалами для окупантів.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Російський агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: правоохоронці затримали агента ФСБ (Служба безпеки України)

СБУ постійно затримує російських агентів

Нагадаємо, у Чернігові затримали жінку, яка працювала на ФСБ та збирала дані для ракетних ударів. Вона мала відстежувати військкомати, але контррозвідка вчасно її зупинила.

На Дніпропетровщині 19-річна жителька Павлограда намагалася підірвати службовий позашляховик українського захисника. У Хмельницькому 16-річна студентка готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти військовий ешелон ЗСУ.

У Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що із початку широкомасштабного вторгнення Росії СБУ вже викрила понад пів сотні військовослужбовців-зрадників. Також ліквідовано кілька розгалужених агентурних мереж, які працювали на окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ФСБ Ракетний удар
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили