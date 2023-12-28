Допомагали окупантам втекти та шпигували за АЕС: двох зрадників засудили до ув'язнення

Двоє ворожих поплічників отримали реальні терміни ув'язнення. Зрадники допомагали окупантам втекти з Лимана та шпигували за Південноукраїнською АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як повідомляє відомство, двоє ворожих поплічників з Миколаївської та Донецької областей співпрацювали з окупантами.
Один з них - колаборант із мисливського господарства в районі Лимана - отримав 13 років тюрми.
Після окупації міста він підтримав російських загарбників та допоміг їм "розквартируватись" у приватних будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.
Також колаборант "зливав" каральним загонам РФ місця проживання учасників руху опору в регіоні.
Крім того, під час звільнення райцентру та сусідніх селищ зловмисник накреслив для російських військ маршрут для втечі через ліси до Кремінної у Луганській області.
Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року при проведенні стабілізаційних заходів. Його визнали винним за колабораційну діяльність.
Інший засуджений - мешканець Миколаївської області - отримав 8 років позбавлення волі. Він збирав відомості про дислокацію, кількість особового складу та наявне озброєння Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС.
Також він месенджером передавав російській спецслужбі локації електропідстанцій на території південного регіону.
За кожне виконане завдання зловмисник отримував від окупантів гроші. Для конспірації суми надходили на банківську карту його приятеля, без його на те відома.
Суд визнав ворожого інформатора винним у несанкціонованому поширенні інформації про пересування та розміщення сил та техніки ЗСУ.
Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.
Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.
Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.
Напередодні ми повідомляли про те, що у Києві затримали власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював із загарбниками.
Вчора стало відомо, що правоохоронці затримали колаборанта з Херсону, який брав участь в організації "референдуму" РФ під час тимчасової окупації міста.
Сьогодні СБУ повідомила про затримання колаборантки, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову голосувати на псевдовиборах.
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