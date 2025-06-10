"На землю!": поліцейські показали хвилини після ударів дронів по Києву

"Понад п’ять годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту", - йдеться у повідомленні.

Білошицький оприлюднив відео з бодікамер патрульних, які працювали на місці влучання в одному з районів столиці. На кадрах - перші хвилини атаки на Київ.

На відео зафіксовано два удари дронів-камікадзе типу "Шахед". Чутно характерне гудіння безпілотників, вибухи та видно яскраві спалахи після ударів. Під час атаки патрульні закликали перехожих негайно укритися.

Але, на жаль, одна жінка загинула, є травмовані, пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі.