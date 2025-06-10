У Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів: ДСНС розкрило деталі

У ніч на 10 червня Київ зазнав чергової масованої атаки ворога. Внаслідок обстрілу постраждали сім районів столиці.

До ліквідації наслідків були залучені:

Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/pgo_gov_ua)

Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/dsns_telegram)

Через падіння уламків безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зафіксовані , руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах Києва.

Обстріл у ніч на 10 червня

У ніч на 10 червня російські терористи запустили проти України 322 засоби повітряного нападу, серед яких :

315 ударних дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатими ракетами "Іскандер-К".

Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 284 засоби повітряного нападу.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, цієї ночі терористи вдались до однієї з найбільших атак проти Києва.

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