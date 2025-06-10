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У Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів: ДСНС розкрило деталі

Вівторок 10 червня 2025 10:15
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У Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів: ДСНС розкрило деталі Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 червня Київ зазнав чергової масованої атаки ворога. Внаслідок обстрілу постраждали сім районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) й Офісу генерального прокурора.

Через падіння уламків безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зафіксовані , руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах Києва.

Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/dsns_telegram)

Зокрема відомо про чотирьох постраждалих.

  • Згідно з даними ДСНС:
  • Дарницький район - пожежі біля гуртожитку, у парку, згоріли автівки у дворах. Горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю;
  • Оболонський район - виникла пожежа у багатоповерхівці. Також триває ліквідація займань складських приміщень. Офіс генерального прокурора також повідомляє про пошкодження десятків автомобілів поруч з постраждалою багатоповерхівкою;
  • Шевченківський район - зафіксовано низку влучань. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді. Зокрема пошкоджено продуктовий ринок;
  • Голосіївський район - уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру;
  • Солом'янський район - загоряння уламків на даху 16-поверхівки. Також пошкоджено приватний будинок;
  • Деснянський район - горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано;
  • Подільський район - загоряння нежитлових приміщень.

Фото: у Києві внаслідок обстрілу постраждали сім районів (t.me/pgo_gov_ua)

До ліквідації наслідків були залучені:

  • 441 рятувальник;
  • 102 одиниці техніки ДСНС.

Обстріл у ніч на 10 червня

У ніч на 10 червня російські терористи запустили проти України 322 засоби повітряного нападу, серед яких :

  • 315 ударних дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 5 крилатими ракетами "Іскандер-К".

Станом на 9 ранку протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 284 засоби повітряного нападу.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, цієї ночі терористи вдались до однієї з найбільших атак проти Києва.

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