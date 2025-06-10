"На землю!": полицейские показали минуты после ударов дронов по Киеву

"Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Мы эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорания и обеспечивали проезд спецтранспорта", - говорится в сообщении.

Белошицкий обнародовал видео с бодикамер патрульных, которые работали на месте попадания в одном из районов столицы. На кадрах - первые минуты атаки на Киев.

На видео зафиксировано два удара дронов-камикадзе типа "Шахед". Слышно характерное гудение беспилотников, взрывы и видны яркие вспышки после ударов. Во время атаки патрульные призвали прохожих немедленно укрыться.

Но, к сожалению, одна погибла женщина, есть травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.