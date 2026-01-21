Помогала оккупантам наступать на Часов Яр: агентку РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Служба безопасности Украины в ноябре 2024 года задержала в Донецкой области предательницу, которая "сливала" РФ данные о позициях ВСУ. Теперь она приговорена к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

Согласно данным расследования, предательницей оказалась 51-летняя безработная из Константиновки. В поле зрения россиян она попала после публикации пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

Женщина "сливала" врагу координаты укрепрайонов и артиллерийских позиций украинских защитников на Краматорском направлении. Ее данные были и среди источников информации, которые Россия использовала для планирования наступлений на Часов Яр.

Предательница собирала разведывательную информацию, обходя прифронтовую местность, где фиксировала локации ВСУ. Задержанная передавала ее российским спецслужбам через "связного", личность которого СБУ установила.

По материалам СБУ вражеская агентка была признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).