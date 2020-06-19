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Доплаты медикам продлят до конца года

Новости » Политика     19.06.2020 - 17:08
Доплаты медикам продлят до конца года
Фото: медики (УНИАН)

Правительство увеличит расходы на зарплаты медикам

В этом году правительство увеличит расходы на зарплату медицинским работникам на почти 8 млрд гривен. Доплаты к зарплате привлеченным к борьбе с коронавирусом медикам будут продлены до конца года.

Об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, предлагается на 75% повысить оклад всем врачам независимо от должности. Среднему медицинскому персоналу зарплату хотят повысить на 50% минималки, что в денежном эквиваленте составляет около 2360 гривен.

"Младшим медсестрам планируем повысить зарплаты в размере 25% минимальной зарплаты. То есть ориентировочно 1180 гривен", - добавил он.

Кроме того, правительство планирует осуществлять доплату медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с распространением коронавирусной болезни, с 1 сентября до 31 декабря.

"Отмечу, что такие повышения зарплат это только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября этого года. Это наименьшее, что мы могли сделать уже в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату. Соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам тоже", - пояснил Шмыгаль.

В Министерстве здравоохранения заявляли, что доплаты к зарплате за март уже получили более 10 тысяч медицинских работников.

Кроме того, президент Владимир Зеленский дал поручение правительству повысить размер заработной платы медикам уже с 1 сентября этого года.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраинызарплатамедикиКоронавирус
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