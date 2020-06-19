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Доплати медикам продовжать до кінця року

Новини » Політика     19.06.2020 - 17:08
Доплати медикам продовжать до кінця року
Фото: медики (УНІАН)

Уряд збільшить витрати на зарплати медикам

Цього року уряд збільшить витрати на зарплату медичним працівникам на майже 8 млрд гривень. Доплати до зарплати залученим до боротьби з коронавірусом медикам будуть продовжені до кінця року.

Про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, пропонується на 75% підвищити оклад всім лікарям незалежно від посади. Середньому медичному персоналу зарплату хочуть підвищити на 50% мінімалки, що в грошовому еквіваленті становить близько 2360 гривень.

"Молодшим медсестрам плануємо підвищити зарплати в розмірі 25% мінімальної зарплати. Тобто орієнтовно 1180 гривень", - додав він.

Крім того, уряд планує здійснювати доплату медичним та іншим працівникам, які залучені до боротьби із поширенням коронавірусної хвороби, з 1 вересня до 31 грудня.

"Зазначу, що такі підвищення зарплат це тільки початок. Ми плануємо здійснити його з 1 вересня цього року. Це найменше, що ми могли зробити вже цього року. Також ми будемо підвищувати мінімальну заробітну плату. Відповідно будуть збільшуватись і виплати лікарям також", - пояснив Шмигаль.

У Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що доплати до зарплати за березень вже отримали понад 10 тисяч медичних працівників.

Крім того, президент Володимир Зеленський дав доручення уряду підвищити розмір заробітної плати медикам вже з 1 вересня цього року.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїнизарплатамедикиКоронавірус
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