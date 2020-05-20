ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Более 10 тысяч медиков уже получили тройные доплаты за март, - Минздрав

Новости » Общество     20.05.2020 - 17:32
Более 10 тысяч медиков уже получили тройные доплаты за март, - Минздрав
Фото: медики (РБК-Украина)

Общая сумма выплат уже превышает 100 млн гривен

В Министерстве здравоохранения сообщили, что тройную зарплату за март получили уже более 10 тысяч медицинских работников. Общая сумма выплат превышает 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба Минздрава.

По ее словам, выплаты были совершены практически во всех регионах Украины.

"Практически все регионы насчитали и выплатили доплаты за март 2020 медицинским работникам, которые работали с COVID-19. В общем 10 094 работников получили доплаты, которые сейчас составляют более 100 млн грн", - сообщила Шаталова.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что по состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам за март выплатили уже 14 областей. Проблемы остаются в Волынской, Луганской и Ровенской областях.

Напомним, 12 апреля глава государства поручил правительству и председателями областных государственных администраций как можно быстрее решить вопрос выплаты надбавок медицинским работникам. Зеленский поручил в ближайшие дни завершить выплату надбавок за март.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинызарплатамедики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь