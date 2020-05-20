Более 10 тысяч медиков уже получили тройные доплаты за март, - Минздрав

Фото: медики (РБК-Украина)

Общая сумма выплат уже превышает 100 млн гривен

В Министерстве здравоохранения сообщили, что тройную зарплату за март получили уже более 10 тысяч медицинских работников. Общая сумма выплат превышает 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба Минздрава.

По ее словам, выплаты были совершены практически во всех регионах Украины.

"Практически все регионы насчитали и выплатили доплаты за март 2020 медицинским работникам, которые работали с COVID-19. В общем 10 094 работников получили доплаты, которые сейчас составляют более 100 млн грн", - сообщила Шаталова.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что по состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам за март выплатили уже 14 областей. Проблемы остаются в Волынской, Луганской и Ровенской областях.

Напомним, 12 апреля глава государства поручил правительству и председателями областных государственных администраций как можно быстрее решить вопрос выплаты надбавок медицинским работникам. Зеленский поручил в ближайшие дни завершить выплату надбавок за март.

Автор: Игорь Литвиненко