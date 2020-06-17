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Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам с 1 сентября

Новости » Политика     17.06.2020 - 14:45
Зеленский распорядился повысить зарплаты врачам с 1 сентября
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На повышение зарплат медикам готовы выделить 2 млрд гривен ежемесячно

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников. На повышение зарплат правительство готово выделять более 2 млрд гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, зарплата будет увеличена для медиков, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медпомощь) и будет действовать до того момента, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные... Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - заявил президент.

Выделение 2 млрд гривен ежемесячно на выплаты врачам позволит обеспечить повышение зарплаты до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Так, по прогнозам правительства, зарплата врача-хирурга повыситься до 10,5 тысяч гривен, средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч гривен, а младшего - приблизиться к 6 тысячам гривен.

Напомним, на конец мая более 10 тысяч медиков получили тройные доплаты за март.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийзарплатамедики
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