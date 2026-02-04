ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Доплаты энергетикам: стало известно, когда будут начислены первые деньги

Среда 04 февраля 2026 14:05
UA EN RU
Доплаты энергетикам: стало известно, когда будут начислены первые деньги Фото: энергетики начнут получать доплаты в феврале (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Энергетики, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно. Первые выплаты будут начислены в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: "Люди истощены": в Киеве до сих пор 10% домов без тепла, энергетикам готовят ротацию

"Энергетики, которые круглосуточно восстанавливают нашу энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах. Первые выплаты будут начислены на зарплатную карточку уже в этом месяце", - сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, вместе с государственными компаниями правительство обеспечивает адресную помощь для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров.

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла", обеспеченные Группой "Нафтогаз", уже получили жители Дарницкого, Днепровского, Деснянского районов Киева, Броваров и Борисполя Киевской области.

Пакеты содержат вещи, которые помогают пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства.

"Расширяем эту поддержку в дальнейшем, привлекаем другие крупные государственные компании: "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". Они обеспечат дополнительные Пакеты тепла для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной", - добавила премьер.

Доплаты энергетикам

Напомним, украинское правительство решило ввести отдельную программу поддержки энергетиков, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода.

Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работают в сложных условиях, под обстрелами и в условиях сильных морозов, восстанавливая энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины.

Так, украинские энергетики, коммунальщики и тепловики с января по март смогут получить дополнительно по 20 тысяч гривен в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Выплаты Энергетики
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом