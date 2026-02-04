Доплаты энергетикам: стало известно, когда будут начислены первые деньги

Энергетики, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно. Первые выплаты будут начислены в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Энергетики, которые круглосуточно восстанавливают нашу энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах. Первые выплаты будут начислены на зарплатную карточку уже в этом месяце", - сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, вместе с государственными компаниями правительство обеспечивает адресную помощь для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров.

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла", обеспеченные Группой "Нафтогаз", уже получили жители Дарницкого, Днепровского, Деснянского районов Киева, Броваров и Борисполя Киевской области.

Пакеты содержат вещи, которые помогают пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства.

"Расширяем эту поддержку в дальнейшем, привлекаем другие крупные государственные компании: "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". Они обеспечат дополнительные Пакеты тепла для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной", - добавила премьер.