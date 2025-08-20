Доплата вчителям у дві тисячі гривень: що буде з надбавкою у 2026 році

У державному бюджеті на 2026 рік передбачені кошти на збереження вчительської доплати у розмірі 2 тис. гривень.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового під час презентації Програми дій уряду.
Він зазначає, що у проєкті бюджету на наступний рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Планують виплачувати по 2 тисячі гривень.
Лісовий також розповів, що спільно з Міністерством фінансів ведеться робота над тим, щоб у майбутньому підвищити доходи педагогів на більшу суму, ніж нинішня надбавка.
Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, ухваленим у листопаді 2024 року, педагогам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності запровадили щомісячну доплату за особливі умови праці:
- з 1 січня 2025 року вона становить 1,3 тис. гривень (1 тис. гривень "на руки"),
- з 1 вересня 2025 року - 2,6 тис. гривень (2 тис. гривень "на руки").
Ці виплати обіцяють зберегти до кінця року, в якому буде скасовано або припинено воєнний стан.