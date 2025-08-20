Доплата учителям в две тысячи гривен: что будет с надбавкой в 2026 году

Он отмечает, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены средства для сохранения надбавки за работу в сложных условиях для педагогических работников. Планируют выплачивать по 2 тысячи гривен.

Лисовой также рассказал, что совместно с Министерством финансов ведется работа над тем, чтобы в будущем повысить доходы педагогов на большую сумму, чем нынешняя надбавка.