Які доплати насправді отримуватимуть вчителі в Україні: точні суми

З 2025 року вчителі отримуватимуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці, відому як "вчительська тисяча". Однак ця виплата не зменшить доплату до мінімальної заробітної плати, яку отримують педагоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України .

З 1 січня 2025 року вчителі отримують доплату за роботу в несприятливих умовах праці, так звану "вчительську тисячу", в розмірі 1300 гривень (1000 гривень після оподаткування).

З 1 вересня ця сума зросте до 2600 гривень (2000 гривень після оподаткування). Однак, важливо зазначити, що виплата цієї доплати не вплине на розмір доплати до мінімальної заробітної плати для педагогів.

Кабмін ухвалив постанову від 27 грудня 2024 року, якою було змінено назву доплати "за особливі умови роботи" на "за роботу в несприятливих умовах праці".

Одним із важливих нововведень стало уточнення, що ця доплата не враховується при розрахунку мінімальної заробітної плати працівника, тобто вона нараховується понад основну зарплату.

Так, якщо місячна заробітна плата працівника не досягає законодавчо визначеного мінімуму (8000 гривень на лютий 2025 року), роботодавець зобов'язаний здійснити доплату до мінімальної заробітної плати.

Однак "вчительська тисяча" не враховується при розрахунку цієї доплати, що гарантує збереження мінімального рівня зарплати для педагогів.

Доплата до мінімальної заробітної плати залишається на тому ж рівні, навіть якщо вчитель отримує "вчительську тисячу". Всі ці доплати виплачуються додатково до основної зарплати, забезпечуючи підвищення доходу педагогів.

Як приклад, для вчителя без категорії та стажу, який працює на мінімальному навантаженні (18 годин на тиждень), місячна заробітна плата без урахування додаткових доплат складатиме 7269,57 гривні.

У такому випадку йому нараховують доплату до мінімальної зарплати в розмірі 730,43 гривень, а після введення "вчительської тисячі" нарахована заробітна плата складе 9300 гривень (8000 гривень + 1300 гривень доплати).

Ці зміни були також підтверджені в листі Міністерства освіти і науки від 31 грудня 2024 року, що роз'яснює порядок нарахування доплат згідно з постановою Кабміна від 8 листопада 2024 року.