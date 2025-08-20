Доплата вчителям у дві тисячі гривень: що буде з надбавкою у 2026 році

У державному бюджеті на 2026 рік передбачені кошти на збереження вчительської доплати у розмірі 2 тис. гривень.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти і науки України Оксена Лісового під час презентації Програми дій уряду.

Він зазначає, що у проєкті бюджету на наступний рік передбачені кошти для збереження надбавки за роботу в складних умовах для педагогічних працівників. Планують виплачувати по 2 тисячі гривень.

Лісовий також розповів, що спільно з Міністерством фінансів ведеться робота над тим, щоб у майбутньому підвищити доходи педагогів на більшу суму, ніж нинішня надбавка.