Доплата учителям в две тысячи гривен: что будет с надбавкой в 2026 году

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены средства на сохранение учительской доплаты в размере 2 тыс. гривен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время презентации Программы действий правительства.

Он отмечает, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены средства для сохранения надбавки за работу в сложных условиях для педагогических работников. Планируют выплачивать по 2 тысячи гривен.

Лисовой также рассказал, что совместно с Министерством финансов ведется работа над тем, чтобы в будущем повысить доходы педагогов на большую сумму, чем нынешняя надбавка.