Доплата учителям в две тысячи гривен: что будет с надбавкой в 2026 году

Среда 20 августа 2025 19:04
Доплата учителям в две тысячи гривен: что будет с надбавкой в 2026 году
Автор: Татьяна Веремеева

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены средства на сохранение учительской доплаты в размере 2 тыс. гривен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время презентации Программы действий правительства.

Он отмечает, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены средства для сохранения надбавки за работу в сложных условиях для педагогических работников. Планируют выплачивать по 2 тысячи гривен.

Лисовой также рассказал, что совместно с Министерством финансов ведется работа над тем, чтобы в будущем повысить доходы педагогов на большую сумму, чем нынешняя надбавка.

Напомним, согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, педагогам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности ввели ежемесячную доплату за особые условия труда:
- с 1 января 2025 года она составляет 1,3 тыс. гривен (1 тыс. гривен "на руки"),
- с 1 сентября 2025 года - 2,6 тыс. гривен (2 тыс. гривен "на руки").

Эти выплаты обещают сохранить до конца года, в котором будет отменено или прекращено военное положение.

