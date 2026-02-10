Допит в КДБ і не тільки: що загрожує за використання білоруської мови при владі Лукашенка

Відповідаючи на питання, чи правда, що публічне спілкування білоруською мовою навіть не на політичну тему, а просто про повсякденні речі, може призвести до проблем, співрозмовниця відповіла ствердно.

"Так, це абсолютна правда, що людей репресують за їхню мову, і мова стала, так би мовити, інструментом опору. Люди мусять ховатися, збиратися, співати білоруські пісні, читати білоруську поезію", - пояснила вона.

За словами Тихановської, багато книг білоруською мовою заборонені в країні, а історію переписують, щоб стерти все, що пов'язано з Європою, і підкреслити те, що пов'язано з Росією.

"Це ідея знищення національної ідентичності", - сказала опозиціонерка.

Вона додала, що за використання мови у публічному просторі людей не завжди саджають до в’язниці, проте "вас відвезуть до КДБ на допит і затягнуть туди всю вашу родину. Це дуже реалістично".