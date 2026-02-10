RU

Допрос в КГБ и не только: что грозит за использование белорусского языка при власти Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Милан Лелич

В Беларуси использование родного языка стало инструментом давления и репрессий, а разговор на белорусском даже в бытовых темах может стать поводом для внимания со стороны КГБ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Читайте также: Беларусь при Лукашенко - всегда угроза для Украины: интервью с Тихановской

Отвечая на вопрос, правда ли, что публичное общение на белорусском языке даже не на политическую тему, а просто о повседневных вещах, может привести к проблемам, собеседница ответила утвердительно.

"Да, это абсолютная правда, что людей репрессируют за их язык, и язык стал, так сказать, инструментом сопротивления. Люди должны прятаться, собираться, петь белорусские песни, читать белорусскую поэзию", - пояснила она.

По словам Тихановской, многие книги на белорусском языке запрещены в стране, а историю переписывают, чтобы стереть все, что связано с Европой, и подчеркнуть то, что связано с Россией.

"Это идея уничтожения национальной идентичности", - сказала оппозиционерка.

Она добавила, что за использование языка в публичном пространстве людей не всегда сажают в тюрьму, однако "вас отвезут в КГБ на допрос и затянут туда всю вашу семью. Это очень реалистично".

 

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что республика никогда не откажется от использования русского языка.

Также в сети появилось видео, где журналист "Белсат TV" обращается к белорусам на родном языке. Опрашиваемые не понимают его и просят говорить на русском.

Кроме того сообщалось, что в Беларуси значительно расширяют полномочия армии, в частности относительно действий внутри страны. Военные смогут подавлять протесты.

Подробнее о том, почему Беларусь стала союзником России - читайте в материале РБК-Украина.

