Лукашенко готує армію до придушення протестів у Білорусі, - розвідка

Мінськ, Четвер 07 серпня 2025 13:30
Лукашенко готує армію до придушення протестів у Білорусі, - розвідка Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі значно розширюють повноваження армії, зокрема щодо дій усередині країни. Військові зможуть придушувати протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.

Як зазначає розвідка, йдеться про проєкт нового закону "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони". Центральний акцент у документі - на силовій складовій.

Якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових та соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті - саме збройний захист.

Тепер же білоруська армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й "завдавати поразки супротивнику" з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам.

Розвідка зазначає, що військові у Білорусі офіційно залучаються до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні "в інтересах держави", реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах, а також протидії прикордонним провокаціям.

"Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на Білорусь, а й на Союзну державу або країну-члена ОДКБ", - додає розвідка.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирав дипломатів. Він поставив завдання послам - шукати ринки, домовлятись, просувати продукцію.

Також днями стало відомо, що у Білорусі смерть Лукашенка вважатимуть військовою загрозою.

Олександр Лукашенко Білорусь
