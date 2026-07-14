У Донецьку загорівся склад боєприпасів після вибухів

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 13 липня стався вибух на складі боєприпасів, після чого розпочалась тривала детонація снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.
Місцеві Telegram-канали публікують відео, зняті з великої відстані - на кадрах видно масштабну пожежу вночі.
З місця займання чути серію вибухів: боєприпаси детонують і хаотично розлітаються в повітрі.
Офіційно причини займання, точне розташування складу та можливі наслідки поки не підтверджені, окупаційна адміністрація ситуацію не коментувала.
Раніше повідомлялося, що 1 липня було знищено міст, який зʼєднував Донецьк та Маріуполь - рух транспортом тепер неможливий, а окупанти змушені шукати обхідні шляхи.
Це не єдиний удар по інфраструктурі окупантів останніми днями. РБК-Україна також повідомляло про нові удари по окупованих територіях, через які загарбники опинились у паніці, а також писало про те, чому паніка в Криму після ударів не є безпідставною і що за нею стоїть.