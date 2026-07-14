У Донецьку загорівся склад боєприпасів після вибухів

Раніше повідомлялося, що 1 липня було знищено міст, який зʼєднував Донецьк та Маріуполь - рух транспортом тепер неможливий, а окупанти змушені шукати обхідні шляхи.

Це не єдиний удар по інфраструктурі окупантів останніми днями. РБК-Україна також повідомляло про нові удари по окупованих територіях, через які загарбники опинились у паніці, а також писало про те, чому паніка в Криму після ударів не є безпідставною і що за нею стоїть.