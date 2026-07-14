В Донецке загорелся склад боеприпасов после взрывов

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 13 июля произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего началась длительная детонация снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.
Местные Telegram-каналы публикуют видео, снятые с большого расстояния - на кадрах виден масштабный пожар ночью.
С места возгорания слышна серия взрывов: боеприпасы детонируют и хаотически разлетаются в воздухе.
Официально причины возгорания, точное расположение состава и возможные последствия пока не подтверждены, оккупационная администрация не комментировала ситуацию.
Ранее сообщалось, что 1 июля был уничтожен мост , который соединял Донецк и Мариуполь - движение транспортом теперь невозможно, а кафиры вынуждены искать обходные пути.
Это не единственный удар по инфраструктуре окупантов в последние дни. РБК-Украина также сообщала о новых ударах по оккупированным территориям, из-за которых захватчики оказались в панике , а также писало о том, почему паника в Крыму после ударов не безосновательна и что за ней стоит .