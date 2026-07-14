В Донецке загорелся склад боеприпасов после взрывов

Ранее сообщалось, что 1 июля был уничтожен мост , который соединял Донецк и Мариуполь - движение транспортом теперь невозможно, а кафиры вынуждены искать обходные пути.

Это не единственный удар по инфраструктуре окупантов в последние дни. РБК-Украина также сообщала о новых ударах по оккупированным территориям, из-за которых захватчики оказались в панике , а также писало о том, почему паника в Крыму после ударов не безосновательна и что за ней стоит .