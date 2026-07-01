Зруйновано важливий для окупантів міст на трасі Маріуполь-Донецьк (фото)
Уночі на окупованій території знищено міст, який з'єднував Донецьк та Маріуполь. Рух транспортом тепер неможливий, а окупанти змушені шукати обхідні шляхи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Що сталося вночі
Міст на трасі Маріуполь-Донецьк (Н-20/Р-280) поблизу села Кременівка отримав критичні руйнування. Ще раніше він уже був пошкоджений - вночі його добили остаточно.
Як видно на фото, проліт моста впав вниз.
Наразі проїзд з Маріуполя в напрямку Донецька через цей міст закритий повністю.
Фото: зруйнований міст (t.me/andriyshTime)
Окупаційна влада перенаправила транспорт в об'їзд - через саме село Кременівка. Це додає до маршруту щонайменше 15-20 кілометрів.
Фото: схема об'їзду (t.me/andriyshTime)
Українські сили системно знищують логістику на тимчасово окупованих територіях. Мета - ускладнити постачання та забезпечення російської армії на фронті.
Це не єдиний удар по інфраструктурі окупантів останніми днями. РБК-Україна раніше повідомляло про нові удари по окупованих територіях, через які загарбники опинились у паніці.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, чому паніка в Криму після ударів не є безпідставною і що за нею стоїть.