Зруйновано важливий для окупантів міст на трасі Маріуполь-Донецьк (фото)

Уночі на окупованій території знищено міст, який з'єднував Донецьк та Маріуполь. Рух транспортом тепер неможливий, а окупанти змушені шукати обхідні шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Що сталося вночі

Міст на трасі Маріуполь-Донецьк (Н-20/Р-280) поблизу села Кременівка отримав критичні руйнування. Ще раніше він уже був пошкоджений - вночі його добили остаточно.

Як видно на фото, проліт моста впав вниз.

Наразі проїзд з Маріуполя в напрямку Донецька через цей міст закритий повністю.

Фото: зруйнований міст (t.me/andriyshTime)

Окупаційна влада перенаправила транспорт в об'їзд - через саме село Кременівка. Це додає до маршруту щонайменше 15-20 кілометрів.

Фото: схема об'їзду (t.me/andriyshTime)

Українські сили системно знищують логістику на тимчасово окупованих територіях. Мета - ускладнити постачання та забезпечення російської армії на фронті.