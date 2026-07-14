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У Донецьку загорівся склад боєприпасів після вибухів

01:14 14.07.2026 Вт
1 хв
Із району займання регулярно лунають вибухи детонуючих боєприпасів
aimg Катерина Коваль
У Донецьку загорівся склад боєприпасів після вибухів Фото: перед масованою детонацією на складі пролунав вибух (Getty Images)
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У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 13 липня стався вибух на складі боєприпасів, після чого розпочалась тривала детонація снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Місцеві Telegram-канали публікують відео, зняті з великої відстані - на кадрах видно масштабну пожежу вночі.

З місця займання чути серію вибухів: боєприпаси детонують і хаотично розлітаються в повітрі.

Офіційно причини займання, точне розташування складу та можливі наслідки поки не підтверджені, окупаційна адміністрація ситуацію не коментувала.

Раніше повідомлялося, що 1 липня було знищено міст, який зʼєднував Донецьк та Маріуполь - рух транспортом тепер неможливий, а окупанти змушені шукати обхідні шляхи.

Це не єдиний удар по інфраструктурі окупантів останніми днями. РБК-Україна також повідомляло про нові удари по окупованих територіях, через які загарбники опинились у паніці, а також писало про те, чому паніка в Криму після ударів не є безпідставною і що за нею стоїть.

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