У Донецьку загорівся склад боєприпасів після вибухів

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 13 липня стався вибух на складі боєприпасів, після чого розпочалась тривала детонація снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Офіційно причини займання, точне розташування складу та можливі наслідки поки не підтверджені, окупаційна адміністрація ситуацію не коментувала.

Раніше повідомлялося, що 1 липня було знищено міст, який зʼєднував Донецьк та Маріуполь - рух транспортом тепер неможливий, а окупанти змушені шукати обхідні шляхи.

Це не єдиний удар по інфраструктурі окупантів останніми днями. РБК-Україна також повідомляло про нові удари по окупованих територіях, через які загарбники опинились у паніці, а також писало про те, чому паніка в Криму після ударів не є безпідставною і що за нею стоїть.