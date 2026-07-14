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В Донецке загорелся склад боеприпасов после взрывов

01:14 14.07.2026 Вт
1 мин
Из района возгорания регулярно раздаются взрывы детонирующих боеприпасов
aimg Екатерина Коваль
В Донецке загорелся склад боеприпасов после взрывов Фото: перед массированной детонацией на складе раздался взрыв (Getty Images)
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Во временно оккупированном Донецке в ночь на 13 июля произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего началась длительная детонация снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, снятые с большого расстояния - на кадрах виден масштабный пожар ночью.

С места возгорания слышна серия взрывов: боеприпасы детонируют и хаотически разлетаются в воздухе.

Официально причины возгорания, точное расположение состава и возможные последствия пока не подтверждены, оккупационная администрация не комментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что 1 июля был уничтожен мост , который соединял Донецк и Мариуполь - движение транспортом теперь невозможно, а кафиры вынуждены искать обходные пути.

Это не единственный удар по инфраструктуре окупантов в последние дни. РБК-Украина также сообщала о новых ударах по оккупированным территориям, из-за которых захватчики оказались в панике , а также писало о том, почему паника в Крыму после ударов не безосновательна и что за ней стоит .

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