В Донецьку неплатників кредитів змушують йти на війну з Росією, - ЦНС

Так, жителям з великими боргами пропонують підписати контракт із окупаційною армією, обіцяючи списання зобов’язань, проте на практиці це фактично ультиматум.

За даними ЦНС, у одному з випадків громадянину з боргом майже три мільйони рублів під час прийому у судових приставів відкрито озвучили «варіант вирішення проблеми»: контракт на фронт строком понад рік з перспективою списання боргів. Формально така пропозиція подається як можливість, однак на практиці фактично перетворюється на ультиматум у ситуації повної безвиході.

У Центрі національного спротиву зазначають, що подібні «консультації» давно перестали бути поодинокими. У виконавчих службах Донецька сформувалася неофіційна практика, коли боржників цілеспрямовано підштовхують до військової служби як «найшвидшого способу закрити питання».

При цьому примус до фронту застосовується не лише щодо кредитів. Аналогічні сценарії використовують і для штрафів, пені чи будь-яких інших фінансових зобов’язань, які людина не здатна погасити.

Таким чином, у тимчасово окупованому Донецьку формується система, де громадяни розглядаються не як люди з правами, а як «борговий ресурс». Відмова або неможливість сплатити борг автоматично відкриває шлях до служби на фронті під прапором окупаційної армії.

ЦНС наголошує, що ця практика демонструє, як фінансові труднощі цивільного населення використовують як інструмент примусу для поповнення особового складу окупаційних військ, не вирішуючи при цьому реальних економічних проблем на території Донецька.