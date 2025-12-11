Російські військові масово госпіталізуються, щоб не потрапити під Покровськ, - "Атеш"

Російські військовослужбовці масово госпіталізуються, щоб уникнути бойових дій. Таких випадків побільшало на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

Агенти "Атеш" у лавах 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка перебуває на Херсонському напрямку, повідомляють: різко зростає кількість солдатів, які масово "хворіють" і лягають у госпіталі, щоб уникнути бойових дій.

Особливо активізувалися випадки захворювань на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Медчастини свідчать, що кількість звернень вже далеко перевищує норму.

Солдати цілими групами вирушають до шпиталю, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які приводи, щоб "відкосити" від ротації, розповідають члени партизанського руху.

"Військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть йти на передову та шукають будь-які способи ухилитися", - констатують в "Атеш".