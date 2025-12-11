ua en ru
Російські військові масово госпіталізуються, щоб не потрапити під Покровськ, - "Атеш"

Четвер 11 грудня 2025 05:20
UA EN RU
Ілюстративне фото: російський військовий у госпіталі (РосЗМІ)
Автор: Марина Балабан

Російські військовослужбовці масово госпіталізуються, щоб уникнути бойових дій. Таких випадків побільшало на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

Агенти "Атеш" у лавах 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ, яка перебуває на Херсонському напрямку, повідомляють: різко зростає кількість солдатів, які масово "хворіють" і лягають у госпіталі, щоб уникнути бойових дій.

Особливо активізувалися випадки захворювань на тлі чуток про перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Медчастини свідчать, що кількість звернень вже далеко перевищує норму.

Солдати цілими групами вирушають до шпиталю, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які приводи, щоб "відкосити" від ротації, розповідають члени партизанського руху.

"Військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть йти на передову та шукають будь-які способи ухилитися", - констатують в "Атеш".

Нова схема оформлення вбитих

Раніше агенти "Атеш" повідомляли, що в окремих бригадах РФ фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформлює загиблих як "тих, хто самовільно залишив частину". Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку рідних.

Особовому складу відкрито кажуть, що "СЗЧ - це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло". Таку схему використовують і для тих, хто зник в результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загороджувальні загони.

За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази.

Що відбувається у Покровську

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.

Утім, попри заяви Росії, міста Покровськ і Мирноград не оточені.

