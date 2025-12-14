В Донецке неплательщиков кредитов заставляют идти на войну с Россией, - ЦНС

Так, жителям с большими долгами предлагают подписать контракт с оккупационной армией, обещая списание обязательств, однако на практике это фактически ультиматум.

По данным ЦНС, в одном из случаев гражданину с долгом почти три миллиона рублей во время приема у судебных приставов открыто озвучили "вариант решения проблемы": контракт на фронт сроком более года с перспективой списания долгов. Формально такое предложение подается как возможность, однако на практике фактически превращается в ультиматум в ситуации полного безысходности.

В Центре национального сопротивления отмечают, что подобные "консультации" давно перестали быть единичными. В исполнительных службах Донецка сформировалась неофициальная практика, когда должников целенаправленно подталкивают к военной службе как "самому быстрому способу закрыть вопрос".

При этом принуждение к фронту применяется не только в отношении кредитов. Аналогичные сценарии используют и для штрафов, пени или любых других финансовых обязательств, которые человек не способен погасить.

Таким образом, во временно оккупированном Донецке формируется система, где граждане рассматриваются не как люди с правами, а как "долговой ресурс". Отказ или невозможность оплатить долг автоматически открывает путь к службе на фронте под флагом оккупационной армии.

ЦНС отмечает, что эта практика демонстрирует, как финансовые трудности гражданского населения используют как инструмент принуждения для пополнения личного состава оккупационных войск, не решая при этом реальных экономических проблем на территории Донецка.